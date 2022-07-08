Беседки в историческом стиле установили в Щукинском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Щукинском парке установили беседки в историческом стиле в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Установленные объекты спроектировали по историческому образцу. Они предназначены для отдыха и настольных игр.

Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что раньше в парке располагались беседки разных форм и видов, а сейчас его украшают пять деревянных беседок.

"Их установили в основной части парка в районе улицы Маршала Василевского, почти на прежних полюбившихся посетителям местах", – поведал Мельников.

Беседки выполнены из экологически чистой породы дерева – лиственницы. Мельников отметил, что ствол дерева просушивали в специальной печи, из древесины удалили лишнюю влагу, благодаря чему материал не подвергнется деформации и не растрескается.

Высота каждой беседки в форме восьмигранника составляет почти четыре метра. Внутри каждой в скором времени установят скамейки и столы.

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