08 февраля, 20:30

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе Истры

Путин высоко оценил действия Эмиратов по задержанию исполнителя теракта

Тело экс-супруги бизнесмена Галицкого найдено в ИВС

Новости мира: взрыв прогремел на биотехнологическом заводе в Китае

Новости регионов: ребенок угнал автомобиль отца и попал в ДТП в Туве

Экс-супруга бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева действовал по указанию Киева

Новости мира: бухта заледенела в Нью-Йорке

Состояние генерала Владимира Алексеева, раненного в результате покушения, остается тяжелым, но стабильным, и угрозы его жизни нет. Исполнитель теракта был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Москве из-за сложной ледовой обстановки временно не работают несколько речных причалов, а движение электробусов осуществляется с увеличенными интервалами.

Синоптики сообщают, что снежные сугробы в столице начинают таять, а к концу следующей недели ожидается первая оттепель. До календарной весны осталось всего 20 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятранспортгородобществопогодавидео

