Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Состояние генерала Владимира Алексеева, раненного в результате покушения, остается тяжелым, но стабильным, и угрозы его жизни нет. Исполнитель теракта был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Москве из-за сложной ледовой обстановки временно не работают несколько речных причалов, а движение электробусов осуществляется с увеличенными интервалами.

Синоптики сообщают, что снежные сугробы в столице начинают таять, а к концу следующей недели ожидается первая оттепель. До календарной весны осталось всего 20 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.