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07 августа, 08:15

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Боксера Дмитрия Двали прооперировали в столице

Боксера Дмитрия Двали прооперировали в столице

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Боксера Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии, прооперировали в Москве. Известно, что все расходы взяла на себя столичная клиника.

Операция на поврежденном глазу длилась около четырех часов. Теперь чемпиона России и Европы по боксу ждет сложное восстановление.

Дмитрий Двали попал в больницу после драки в Крыму. Во время прогулки с другом по набережной Феодосии он увидел толпу, которая била подростка. Молодые люди заступились за него и сами попали под удары. Девять нападавших на данный момент арестованы, им предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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