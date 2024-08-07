Новости мира: русскоязычные активисты организовали движение по тушению пожара в Черногории

Русскоязычные активисты организовали волонтерское движение по тушению пожара в Черногории, где леса, охваченные пламенем, не удается потушить с 6 августа. Бригады спасателей не могут справиться со стихией из-за труднодоступной местности. Известно, что местные жители жалуются на проблемы с дыханием из-за густого дыма.

Также стало известно, что в США ураган Дебби унес жизнь четырех человек, в том числе одного ребенка. Около 160 тысяч жителей Флориды и Джорджии остались без электричества после удара стихии по восточному побережью Северной Америки. В пострадавших районах объявлен режим ЧС, оцениваются последствия урагана.

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