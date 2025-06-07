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Новости

Новости

07 июня, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июня

В подмосковном Пушкине загорелся склад

Новости регионов: склад загорелся в Ростовской области

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Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном Пушкине. Предварительно, огонь охватил более 8 тысяч квадратов, сообщили в МЧС. В здании находится горючая жидкость, которую хранили в бочках, газовые баллоны и поддоны. Это способствует быстрому распространению огня.

Бутовская коза помяла машину одному из местных жителей. Животное запрыгнуло на капот, после чего забралось на крышу, а в качестве опоры использовало лобовое стекло. Все приключения рогатой зафиксировал видеорегистратор.

В мае около 3,5 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации. Они переехали туда из 123-х старых домов. Больше всего новостроек на востоке, севере и северо-западе города. Жильцы въезжают в комфортные квартиры с готовым ремонтом, сантехникой и осветительными приборами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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