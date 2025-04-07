У станции "Парк Победы" продолжают устранять последствия ДТП с "Газелью"

У подземного перехода станции метро "Парк Победы" продолжаются восстановительные работы. Машина на скорости влетела в лестницу, почти полностью разрушив нижнюю часть конструкции. По данным оперативных служб, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и летней резины.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, обошлось без пострадавших. Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме.

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