07 апреля, 12:15Происшествия
У станции "Парк Победы" продолжают устранять последствия ДТП с "Газелью"
У подземного перехода станции метро "Парк Победы" продолжаются восстановительные работы. Машина на скорости влетела в лестницу, почти полностью разрушив нижнюю часть конструкции. По данным оперативных служб, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и летней резины.
Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, обошлось без пострадавших. Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме.
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