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07 апреля, 12:15

Происшествия

У станции "Парк Победы" продолжают устранять последствия ДТП с "Газелью"

У станции "Парк Победы" продолжают устранять последствия ДТП с "Газелью"

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Грузовик врезался в подземный переход на Кутузовском проспекте

У подземного перехода станции метро "Парк Победы" продолжаются восстановительные работы. Машина на скорости влетела в лестницу, почти полностью разрушив нижнюю часть конструкции. По данным оперативных служб, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и летней резины.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, обошлось без пострадавших. Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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