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07 марта, 07:45

Происшествия

Возгорание на складе в Магадане локализовали на площади 1 тыс квадратных метров

Возгорание на складе в Магадане локализовали на площади 1 тыс квадратных метров

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Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Ил-76 МЧС РФ вылетел за пострадавшими в результате аварии на ТЭЦ в Туве

Крупный пожар тушат на складе стройматериалов в Магадане. Пламя быстро распространилось на одну тысячу квадратных метров. На место оперативно прибыли бригады спасателей, возгорание удалось локализовать. С огнем борются почти 50 пожарных.

Спецборт МЧС России с пострадавшими во время взрыва на тувинской ТЭЦ вылетел из Кызыла в Красноярск. Как сообщили власти, восемь человек отправили на лечение в местный ожоговый центр. В Туве в больнице остаются еще семеро пострадавших. Им оказывают необходимую помощь.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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