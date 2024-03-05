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Новости

Новости

05 марта, 10:30

В мире

Новости мира: в американском штате Теннесси упал самолет

Новости мира: в американском штате Теннесси упал самолет

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

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В США произошла авиакатастрофа. Рядом с проезжей частью упал самолет. По данным американских СМИ, несколько человек погибли, информации о выживших пока нет. Спасатели продолжают поиски.

Кроме того, в городе Ахен, Германия, полиция обезвредила вооруженную 65-летнюю пациентку местной больницы. Пожилая женщина угрожала людям пистолетом, подожгла пиротехнику и забаррикадировалась в одной из палат. При задержании женщина оказывала сопротивление и держала в руке подозрительный предмет. В итоге она была ранена и доставлена в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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