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07 января 2020, 23:30

Происшествия

Несколько домов остались без горячей воды на юге Москвы

Несколько домов остались без горячей воды на юге Москвы

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Сразу несколько домов на юге Москвы остались этим вечером без горячей воды. Прорвало теплотрассу на улице Днепропетровская – это район Чертаново.

На месте работают аварийные бригады. К этой минуте удалось восстановить теплоснабжение по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе московской энергетической компании, подача тепла в квартиры будет организована в течение часа. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".

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