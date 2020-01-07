07 января 2020, 23:30Происшествия
Несколько домов остались без горячей воды на юге Москвы
Сразу несколько домов на юге Москвы остались этим вечером без горячей воды. Прорвало теплотрассу на улице Днепропетровская – это район Чертаново.
На месте работают аварийные бригады. К этой минуте удалось восстановить теплоснабжение по резервной схеме. Как сообщили в пресс-службе московской энергетической компании, подача тепла в квартиры будет организована в течение часа. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".