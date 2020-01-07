Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране выросло до 40

Число погибших в давке на церемонии прощания c генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана выросло до 40. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", – заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд. Он добавил, что сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.

