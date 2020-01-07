Теплоснабжение восстановлено после повреждения теплотрассы на юге столицы

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На юге Москвы восстановлено теплоснабжение после аварии на теплотрассе. Об этом проинформировали в пресс-службе МОЭК.

Отмечается, что тепло вновь подается во все жилые и нежилые здания в районе Днепропетровской улицы, где ранее была повреждена теплотрасса.

"Сегодня в 20.20 по адресу улица Днепропетровская 4а строение 1 произошло локальное повреждение на теплотрассе. Участок оперативно огорожен, повреждение локализовано, аварийными службами МОЭК восстановлено теплоснабжение по резервной схеме во всех жилых и нежилых зданиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время горячую воду подадут по адресам улица Днепропетровская, дом 1, дом 3 корпуса 1, 2, 3 и 4, а также улица Кировоградская 16 корпус 1.

Ранее серьезная авария на теплотрассе оставила без тепла 1,6 тысячи человек из военного городка на Урале.