Более 1,6 тысячи человек остаются без тепла в военном городке на Урале

13:13
Фото: vk.com/alexeytexler.official
Более 1,6 тысячи человек остаются без отопления и горячей воды в военном городке Чебаркуле в Челябинской области, сообщает РИА Новости.
Это связано с произошедшей 19 ноября аварией на теплотрассе. В настоящее время там ведутся восстановительные работы. По словам губернатора региона Алексея Текслера, без тепла остаются 14 домов и два детсада.
"По внешнему контору работы завершаются, теперь необходимо подключить каждый дом к новой теплотрассе. К сожалению, старая теплотрасса находится в неудовлетворительном состоянии, все попытки подключиться приводили к тому, что возникали новые порывы", – объяснил он на заседании штаба, созданного накануне вместе с военными и муниципалитетом.
По данным главы Челябинской области, работа велась всю ночь, и теперь внешние теплосети готовы. Он добавил, что по его распоряжению со всех ближайших муниципалитетов приедут бригады, каждая из которых будет прикреплена к конкретному дому для решения имеющихся проблем.
Он также пообещал, что во второй половине дня появится информация о том, когда будут подключения. Текслер также рассказал, что с представителями Минобороны проведено совещание не только по текущей ситуации, но и на тему того, как сделать, чтобы подобное в военном городке не повторилось.
По данным регионального Минстроя, приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции на 50 и 100 кВт. В аварийно-восстановительных работах задействованы 151 человек и 19 единиц техники.
19 ноября от диспетчера дежурно-диспетчерской службы Чебаркуля в МЧС по Челябинской области поступила информация о нарушениях теплоснабжения в военном городке. Из-за многочисленных порывов на теплотрассе диаметром 108 миллиметров нарушились теплоснабжение и горячее водоснабжение 14 многоквартирных жилых домов. Средняя температура в помещениях составляла 12–15 градусов.
Ранее СК РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту отсутствия горячей воды у жителей села Санниково. О проблеме с водоснабжением стало известно после жалобы местной жительницы, которая обратилась с призывом о помощи к Дмитрию Медведеву во время его визита в село.
Отмечается, что горячей воды нет в трех жилых домах с 2016 года. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: