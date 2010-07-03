Более 1,6 тысячи человек остаются без тепла в военном городке на Урале

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Более 1,6 тысячи человек остаются без отопления и горячей воды в военном городке Чебаркуле в Челябинской области, сообщает РИА Новости.

Это связано с произошедшей 19 ноября аварией на теплотрассе. В настоящее время там ведутся восстановительные работы. По словам губернатора региона Алексея Текслера, без тепла остаются 14 домов и два детсада.

"По внешнему контору работы завершаются, теперь необходимо подключить каждый дом к новой теплотрассе. К сожалению, старая теплотрасса находится в неудовлетворительном состоянии, все попытки подключиться приводили к тому, что возникали новые порывы", – объяснил он на заседании штаба, созданного накануне вместе с военными и муниципалитетом.

По данным главы Челябинской области, работа велась всю ночь, и теперь внешние теплосети готовы. Он добавил, что по его распоряжению со всех ближайших муниципалитетов приедут бригады, каждая из которых будет прикреплена к конкретному дому для решения имеющихся проблем.

Он также пообещал, что во второй половине дня появится информация о том, когда будут подключения. Текслер также рассказал, что с представителями Минобороны проведено совещание не только по текущей ситуации, но и на тему того, как сделать, чтобы подобное в военном городке не повторилось.

По данным регионального Минстроя, приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции на 50 и 100 кВт. В аварийно-восстановительных работах задействованы 151 человек и 19 единиц техники.

19 ноября от диспетчера дежурно-диспетчерской службы Чебаркуля в МЧС по Челябинской области поступила информация о нарушениях теплоснабжения в военном городке. Из-за многочисленных порывов на теплотрассе диаметром 108 миллиметров нарушились теплоснабжение и горячее водоснабжение 14 многоквартирных жилых домов. Средняя температура в помещениях составляла 12–15 градусов.

Ранее СК РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту отсутствия горячей воды у жителей села Санниково. О проблеме с водоснабжением стало известно после жалобы местной жительницы, которая обратилась с призывом о помощи к Дмитрию Медведеву во время его визита в село.

Отмечается, что горячей воды нет в трех жилых домах с 2016 года. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.