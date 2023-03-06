ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград"

ФСБ предотвратила покушение на российского предпринимателя и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщили в ведомстве. По факту покушения на Малофеева завели уголовное дело по трем статьям.

Ведомство опубликовало видео момента, когда бомбу заложили под его автомобиль. По версии ФСБ, организатор – Денис Капустин – тот же человек, который устроил нападение на Брянскую область. Он также пытался организовать теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, но взрыв предотвратили.

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