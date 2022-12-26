03:31Происшествия
Число жертв снежного шторма в США возросло до 34 – СМИ
Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
По меньшей мере 34 человека погибли в результате снежной бури, обрушившейся на Соединенные Штаты. Об этом сообщает телеканал CBC.
По информации издания, многие жители США оказались заблокированными в своих домах из-за снежных заносов. В большинстве домохозяйств и на предприятиях из-за непогоды нет электричества.
Больше всего жертв зафиксировали в штате Нью-Йорк. Как рассказал глава округа Эри Марк Полонкарц, некоторые люди был найдены мертвыми в своих автомобилях и на улице в сугробах.
В городе Чиктовага два человека скончались в своих домах, поскольку не смогли вовремя получить медицинскую помощь. Врачи не смогли до них добраться из-за заснеженных дорог.
"В округе Ниагара 27-летний мужчина отравился угарным газом после того, как сильный снегопад забил его печь", – говорится в публикации.
В штате Огайо произошло столкновение 50 автомобилей. По меньше мере погибли 10 человек, в том числе работник коммунальных служб, который находился за рулем снегоочистительной машины.
"Женщина из Вермонта убита падающей веткой. <...> В Висконсине женщина погибла, провалившись под речной лед", – говорится в сообщении.
Непогода в виде резкого похолодания, снегопадов и сильных порывов ветра обрушилась на Штаты на прошлой неделе. В некоторых районах температура опустилась до близких к рекордным значениям.
В воскресенье сообщалось о 23 погибших из-за снежной бури в США. Без электричества остались более миллиона американских домохозяйств. В Техасе из-за снежного шторма было объявлено чрезвычайное положение.
Снежная буря накрыла большую часть территории США
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