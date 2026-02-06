Форма поиска по сайту

06 февраля, 13:30

Происшествия

В Москве на месте покушения на генерал-лейтенанта МО Алексеева работают силовики

В Москве на месте покушения на генерал-лейтенанта МО Алексеева работают силовики

Силовики и экстренные службы работают на месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, идет розыск подозреваемого.

Нападение произошло в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе. Он оцеплен, внутрь пускают только жильцов.

Эксперты также проверяют припаркованные рядом автомобили на предмет камер слежения. В СК сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в офицера и скрылся. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что все произошло на лестничной клетке, когда Алексеев выходил из квартиры.

В настоящее время генерал-лейтенант находится в реанимации в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

