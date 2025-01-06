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Новости

06 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: водитель набросился на пенсионера во Владивостоке

Новости регионов: водитель набросился на пенсионера во Владивостоке

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Водитель набросился на пенсионера во Владивостоке. Он избил 65-летнего мужчину прямо на пешеходном переходе за то, что тот якобы задел его машину – задняя часть автомобиля осталась на зебре, и пешеходу пришлось ее обходить. У пенсионера сломана челюсть.

В Новгородской области потушили пожар на асфальтовом заводе. Воспламенилась емкость с горючим веществом. Пожарные не допустили распространения огня на соседние цистерны и постройки.

В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который катал на крыше своей машины человека в костюме Гринча. Сам автомобиль был украшен гирляндами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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