Новости регионов: крупный пожар произошел в Кировской области

Крупный пожар произошел в Кировской области. Там в поселке Кильмезь загорелся многоквартирный дом, в котором проживали пенсионеры. В результате пожара 8 человек погибли, четверых удалось спасти. Как сообщил губернатор области, пожарные прибыли через 3 минуты после сообщения о возгорании.

В Казани автоинспекторы нашли и оштрафовали водителя малиновых "Жигулей", который прокатил на крыше автомобиля человека в костюме Гринча. Сама машина была украшена гирляндами.

Участники арктической экспедиции МЧС отработали операцию по спасению двух мужчин в Ненецком автономном округе. Путешественники на снегоходе увязли в сугробе, самостоятельно выбраться из-за переохлаждения у них не получилось.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.