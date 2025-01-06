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Новости

06 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар произошел в Кировской области

Новости регионов: крупный пожар произошел в Кировской области

Новости регионов: новые пятна мазута найдены у побережья Анапы и в Крыму

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 15

Туристы из Москвы попали в ДТП в Карелии

Новости мира: 8 человек погибли при пожаре на рынке в Китае

СК возбудил дело после гибели корреспондента "Известий" Мартемьянова

Туристический автобус съехал в кювет в Карелии

Пожар произошел в административном здании на Иловайской улице

Крупный пожар произошел в Кировской области. Там в поселке Кильмезь загорелся многоквартирный дом, в котором проживали пенсионеры. В результате пожара 8 человек погибли, четверых удалось спасти. Как сообщил губернатор области, пожарные прибыли через 3 минуты после сообщения о возгорании.

В Казани автоинспекторы нашли и оштрафовали водителя малиновых "Жигулей", который прокатил на крыше автомобиля человека в костюме Гринча. Сама машина была украшена гирляндами.

Участники арктической экспедиции МЧС отработали операцию по спасению двух мужчин в Ненецком автономном округе. Путешественники на снегоходе увязли в сугробе, самостоятельно выбраться из-за переохлаждения у них не получилось.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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