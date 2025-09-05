Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Чеховская городская прокуратура Московской области начала проверку частной зоогостиницы в Чеховском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом стала информация о ненадлежащем содержании животных.

Они находились без еды и в грязных клетках, а сотрудники могли применять электрошокеры. При этом стоимость содержания животных составляла 3,5 тысячи рублей в сутки.

Проверка проводится совместно с ветеринарными инспекторами и правоохранительными органами. При подтверждении фактов жестокого обращения виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.