05 сентября, 12:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Чеховская городская прокуратура Московской области начала проверку частной зоогостиницы в Чеховском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом стала информация о ненадлежащем содержании животных.

Они находились без еды и в грязных клетках, а сотрудники могли применять электрошокеры. При этом стоимость содержания животных составляла 3,5 тысячи рублей в сутки.

Проверка проводится совместно с ветеринарными инспекторами и правоохранительными органами. При подтверждении фактов жестокого обращения виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияживотныевидеоИван Евдокимов

