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05 августа, 16:15

Происшествия

В Москве задержали режиссера "Электротеатра Станиславский" Лабутина за пьяный дебош в баре

В Москве задержали режиссера "Электротеатра Станиславский" Лабутина за пьяный дебош в баре

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Столичные полицейские задержали режиссера "Электротеатра Станиславский" Виталия Лабутина за пьяный дебош в одном из баров. По сообщениям телеграм-каналов, он приставал к персоналу и гостям, ругался с охраной и разбил о сцену арбуз.

После того как Лабутина вывели из заведения, он сломал стеклянную входную дверь, осколками которой был ранен мужчина. Известно, что это не первая выходка Лабутина. В марте он сломал нос бармену в одном из московских заведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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