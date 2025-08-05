В Москве задержали режиссера "Электротеатра Станиславский" Лабутина за пьяный дебош в баре

Столичные полицейские задержали режиссера "Электротеатра Станиславский" Виталия Лабутина за пьяный дебош в одном из баров. По сообщениям телеграм-каналов, он приставал к персоналу и гостям, ругался с охраной и разбил о сцену арбуз.

После того как Лабутина вывели из заведения, он сломал стеклянную входную дверь, осколками которой был ранен мужчина. Известно, что это не первая выходка Лабутина. В марте он сломал нос бармену в одном из московских заведений.

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