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05 июля, 16:30

Происшествия

Олег Зубков вернулся в "Тайган" после нападения льва

Олег Зубков вернулся в "Тайган" после нападения льва

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Основатель сафари-парка "Тайган" Олег Зубков вернулся на работу после нападения льва. Коллеги встретили его с букетом цветов. Директор парка сам показал в видео, что уже приступил к уборке территории.

Инцидент произошел в июне во время вечернего кормления: хищник напал на Зубкова и причинил ему травмы. После этого мужчину госпитализировали. Комментируя ситуацию, Зубков отметил, что напавший лев ничем не отличается от остальных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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