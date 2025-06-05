Новости регионов: в Красноярском крае произошел пожар в виде огненного кольца

В Красноярском крае произошел пожар в сосновом бору в виде огненного кольца. Его причиной стала гроза. Сильный ветер поднимал пламя выше человеческого роста. Вскоре в окрестностях возникло еще три возгорания. На помощь лесным пожарным пришли десантники-пожарные. Вместе они смогли справиться с огнем. Во время тушения спасатели нашли сухое дерево, в которое ударила молния, от этого начался пожар.

В Анапе пляжи от поселка Веселовка до заповедника Утриш официально признаны опасной зоной. Запрещено не только купание в море, но даже прогулки по берегу. Там установлены предупредительные баннеры и таблички. Вдоль берега курсируют специальные автомобили с громкоговорителями и даже патрули, которые предупреждают отдыхающих об опасности

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