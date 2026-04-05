Новости мира: 4 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии

4 человека погибли и 18 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Индии. По данным СМИ, он вылетел с дороги. Всего в салоне находились 22 пассажира, включая двоих детей.

В Пенсильвании пилот экстренно посадил самолет посреди шоссе из-за проблем с двигателем. Воздушное судно летело из Нью-Джерси в Индиану. На борту находились два человека – пилот и пассажир. Никто не пострадал.

На космическом корабле Orion вновь возникли проблемы с туалетом – система засорилась льдом. Экипаж сообщает, что от нее идет запах гари. Помимо этого, у одного из членов команды сломался личный компьютер.

