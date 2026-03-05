Новости регионов: кровля обрушилась на предприятии в Тульской области

Кровля обрушилась на предприятии в Тульской области. Все произошло в здании склада по производству металлоконструкций. По данным МЧС, в момент обрушения в здании были 45 человек, из них 43 смогли эвакуироваться самостоятельно, двое погибли. Кровля обрушилась из-за скопления снега и льда. Возбуждено уголовное дело.

Сотни человек пришли на прощание с драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге. Из-за количества людей церемонию пришлось продлить. Прощание проходит в "Коляда-Театре", который драматург возглавлял.

