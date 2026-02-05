Новости регионов: трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Казани

Трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Казани. Водитель поворачивал налево и не уступил дорогу приближающемуся по рельсам транспорту. В результате аварии машинисту трамвая стало плохо, а женщине за рулем потребовалась помощь медиков.

Жители и туристы вышли гулять по замерзшим каналам в Санкт-Петербурге. Сотрудники МЧС выехали на Неву на специальном судне на воздушной подушке, чтобы вернуть людей на берег. За хождение по льду предусмотрен штраф.

В горном кластере Сочи вновь образовались очереди на подъемники. Горнолыжники и сноубордисты спешат покататься при солнечной погоде. Особенно много людей было на станции канатной дороги "Вероника 1650" на Розе Хутор, отмечают очевидцы.

