Мужчина отравился неизвестным веществом в квартире на Нижегородской улице в Москве

В квартире на Нижегородской улице в Москве мужчина получил тяжелое отравление неизвестным веществом. Из жилого дома была проведена эвакуация людей. По информации телеграм-каналов, в помещении зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации токсинов.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС в средствах химической защиты. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента. По предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.