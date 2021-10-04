Зацепер, забравшийся на крышу вагона столичного метро, получил травму позвоночника

Зацепером, которого накануне сняли с крыши поезда на Арбатско-Покровской линии, продолжают заниматься в институте Склифосовского. У него серьезная травма позвоночника.

Говорят, возможно, он ударился обо что-то в тоннеле или на станции. Причем так, что потерял сознание. В таком состоянии его с вагона и снимали полицейские.

Из-за этого движение на ветке метро пришлось останавливать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.