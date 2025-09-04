Форма поиска по сайту

04 сентября, 16:30

Происшествия

Новости мира: число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тыс человек

Три автомобиля столкнулись на Сущевском Валу в Москве

В Москве девушка на электросамокате врезалась в мать российской актрисы

Столичная полиция задержала двух мужчин за кражу концертной аппаратуры

Новости мира: число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне выросло до 17

Новости регионов: шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга

Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием матери актрисы Екатерины Шпицы

Движение восстановили на ТТК в Москве после пожара

Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Новости регионов: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек, пострадали более 3,5 тысячи. Подземные толчки магнитудой 6,0 произошли в ночь на 1 сентября. За основным ударом последовали два афтершока. По данным сейсмологов, эпицентр находился в районе города Джелалабад.

На юге Японии, на острове Кюсю, произошло извержение вулкана Синмоэ. Столб пепла поднялся на высоту около 5,5 километра. Синоптики предупредили, что пепел может выпасть в ряде городов. Ранее активность вулкана фиксировалась 22 июня и 3 июля, тогда выбросы достигали 6–7 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

