ДТП с участием такси и мотоциклиста произошло на Алтуфьевском шоссе. Они столкнулись на дублере, у дома 79.

По словам очевидцев, таксист ждал левый поворот и пропускал встречные машины, когда в него врезался байкер, двигающийся по встречке.

В результате аварии пострадал мотоциклист. Он был госпитализирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.