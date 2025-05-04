Новости регионов: в Дагестане толпа устроила давку из-за распродажи

В одном из магазинов одежды в Дагестане произошла давка из-за акции. Владельцы решили распродать все товары – от спортивных костюмов до кроссовок – по 99 рублей. К точке выстроилась очередь, внутри началась суматоха: люди сметали вещи с полок, стеллажи оказались сломанными.

В Иванове полиция проводит проверку после нападения на певицу Надежду Кадышеву. Это случилось 30 апреля после концерта. Женщина прорвалась к артистке за кулисы и схватила ее за шею. Охрана оперативно задержала нарушительницу, которую позже передали полицейским.

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