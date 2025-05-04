Новости регионов: огромные валуны обрушились на машины в Приморье

В Приморском крае на перевале "Серебряный" на трассу обрушились три огромных валуна. Камни упали прямо на машины – два автомобиля серьезно повреждены, никто из людей не пострадал. Сейчас дорогу расчищает спецтехника.

В Пермском крае туристический автобус, направлявшийся в Екатеринбург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились около 30 пассажиров. Пострадали 12 человек, двое госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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