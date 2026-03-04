Форма поиска по сайту

04 марта, 13:45

Происшествия

Российский газовоз "Арктик Метагаз" атакован в Средиземном море

В смертельном ДТП в Пушкине может быть виноват водитель маршрутки

Новости мира: минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по Ливану

Два человека погибли в аварии с автобусом в Подмосковье

Блогер Валерия Чекалина попала в онкологическую реанимацию

США и Израиль ударили по ядерному центру в Натанзе

Возгорание произошло в частном секторе в Южном Бутове

Более 10 тыс россиян не могут вылететь домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Пожар произошел у станции метро "Скобелевская"

"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

Российский газовоз "Арктик Метагаз" атаковали в Средиземном море, сообщает Минтранс России. Атаку совершили безэкипажные катера Украины с побережья Ливии. На судно напали 3 марта поблизости от территориальных вод Мальты.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа спасены. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Минтранс назвал инцидент актом международного терроризма и пиратства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоИван Евдокимов

