Российский газовоз "Арктик Метагаз" атакован в Средиземном море

Российский газовоз "Арктик Метагаз" атаковали в Средиземном море, сообщает Минтранс России. Атаку совершили безэкипажные катера Украины с побережья Ливии. На судно напали 3 марта поблизости от территориальных вод Мальты.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа спасены. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Минтранс назвал инцидент актом международного терроризма и пиратства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.