Новости мира: минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по Ливану

Минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по пригороду столицы Ливана. Еще 8 человек были ранены во время бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута. Об этом сообщил Минздрав страны, отметив, что продолжается разбор завалов разрушенных зданий.

Базу США около международного аэропорта Багдада атаковал беспилотник, сообщил телеканал Al Jazeera. Объект использовался для материально-технической поддержки американского посольства. Накануне дроны Вооруженных сил Ирана атаковали военную базу США в иракском Эрбиле.

