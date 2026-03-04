Форма поиска по сайту

04 марта, 12:00

Происшествия

Новости мира: минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по Ливану

Два человека погибли в аварии с автобусом в Подмосковье

Блогер Валерия Чекалина попала в онкологическую реанимацию

США и Израиль ударили по ядерному центру в Натанзе

Возгорание произошло в частном секторе в Южном Бутове

Более 10 тыс россиян не могут вылететь домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Пожар произошел у станции метро "Скобелевская"

"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

"Московский патруль": трое подозреваемых в краже сумки с деньгами задержаны в Домодедове

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у Сочи

Минимум 6 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по пригороду столицы Ливана. Еще 8 человек были ранены во время бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута. Об этом сообщил Минздрав страны, отметив, что продолжается разбор завалов разрушенных зданий.

Базу США около международного аэропорта Багдада атаковал беспилотник, сообщил телеканал Al Jazeera. Объект использовался для материально-технической поддержки американского посольства. Накануне дроны Вооруженных сил Ирана атаковали военную базу США в иракском Эрбиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияполитиказа рубежомвидеоИван Евдокимов

