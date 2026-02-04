Подозреваемого в убийстве таксиста допросили в Москве

В Москве допрашивают подозреваемого в убийстве таксиста на Большой Филевской улице. Машину с мертвым водителем обнаружили на парковке 4 февраля.

По одной из рассматриваемых версий, преступление связано со стрельбой на Рублевском шоссе и делом, расследуемым в Пензе. Накануне оперативники в столице провели задержание двоих подозреваемых. Один из них начал стрелять, после чего получил смертельное ранение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.