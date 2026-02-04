Новости регионов: смертельная авария произошла в Башкирии

В Башкирии произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Мерседесом". Пассажир отечественного автомобиля, 17-летний молодой человек, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Одну из учащихся, пострадавших в результате нападения в школе в Красноярске, могут направить санавиацией в Москву. 17-летняя девушка находится на аппарате ИВЛ в стабильно тяжелом состоянии. Двоих учащихся с черепно-мозговыми травмами госпитализировали, еще несколько человек, включая учителя, доставлены в ожоговый центр.

