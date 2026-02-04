Форма поиска по сайту

04 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: смертельная авария произошла в Башкирии

Новости регионов: смертельная авария произошла в Башкирии

Новости регионов: девушку, пострадавшую в аварии в Красноярском крае, доставят в Москву

Дело об убийстве мужчины на Рублевском шоссе расследуют в Москве и Пензе

Фура съехала в кювет в подмосковном Королеве

Площадь пожара в жилом комплексе "Митинский лес" достигла 700 квадратных метров

Более 3 тысяч человек из-за бури эвакуировали в Андалусии

Трое детей попали в ожоговый центр из школы в Красноярске

Очевидцы сняли крупный пожар в ЖК "Митинский лес" в Москве

На севере Колумбии произошло сильное наводнение

Мощный пожар уничтожил тысячу домов на Филиппинах

В Башкирии произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Мерседесом". Пассажир отечественного автомобиля, 17-летний молодой человек, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Одну из учащихся, пострадавших в результате нападения в школе в Красноярске, могут направить санавиацией в Москву. 17-летняя девушка находится на аппарате ИВЛ в стабильно тяжелом состоянии. Двоих учащихся с черепно-мозговыми травмами госпитализировали, еще несколько человек, включая учителя, доставлены в ожоговый центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

