04 февраля, 08:30

Происшествия

Более 100 человек пострадали из-за снегопадов в Японии

В Японии из-за сильнейших снегопадов за последние две недели погибли 35 человек, более 100 пострадали. Основными причинами трагических случаев стали дорожные аварии и падение снега с крыш зданий.

В одном из городов под тяжестью снежных масс обрушился жилой дом, в результате чего погиб пожилой мужчина. Власти страны вносят в статистику и обострения хронических заболеваний на фоне сложных погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

