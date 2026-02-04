04 февраля, 08:30Происшествия
Более 100 человек пострадали из-за снегопадов в Японии
В Японии из-за сильнейших снегопадов за последние две недели погибли 35 человек, более 100 пострадали. Основными причинами трагических случаев стали дорожные аварии и падение снега с крыш зданий.
В одном из городов под тяжестью снежных масс обрушился жилой дом, в результате чего погиб пожилой мужчина. Власти страны вносят в статистику и обострения хронических заболеваний на фоне сложных погодных условий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.