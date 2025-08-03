Новости регионов: ливни в Краснодарском крае превратили реки в бурные потоки

В Краснодарском крае сильные ливни в Лермонтово и Новомихайловском превратили реки в бурные потоки. В соседнем Агое с моря на берег вышел небольшой смерч. Люди не пострадали, но пляжные конструкции и лежаки оказались повреждены.

На Камчатке зафиксирован сильный афтершок магнитудой 6,8, объявлялась угроза цунами, но разрушений на земле нет. В Кроноцком заповеднике внезапно проснулся вулкан Крашенинникова, который не извергался около шестисот лет.

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