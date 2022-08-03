Часть стены горящего склада Ozon в Истре обрушилась

Часть стены горящего склада Ozon в подмосковной Истре обрушилась. Также увеличилась площадь, охваченная огнем – сейчас она составляет 55 тысяч квадратных метров.

Пожарные пытаются сбить пламя уже 8 часов. При этом в компании только что заявили, что противопожарные системы сработали штатно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.