В МЧС заявили о попытках отстоять часть горящего здания в Истре

Пожарные пытаются отстоять от огня часть горящего на Новой Риге здания, в котором размещался склад Ozon. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала Россия 24.

Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 11 человек, из которых двоих госпитализировали. Площадь пожара уже достигла 50 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 100 тысяч квадратных метров.

