Метеоролог заявила, что работу по тушению пожара на складе Ozon осложняет жара

Жара осложняет работу по тушению пожара на складе Ozon в Истре. Об этом заявила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Она объяснила, как влияет погода на процесс тушения, а также в какую сторону сейчас дует ветер в районе происшествия. Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 11 человек, из которых двоих госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

