Новости регионов: подростки изуродовали обелиск "Воин-освободитель" в Мытищах

В Мытищах разыскивают подростков, которые повредили обелиск "Воин-освободитель". Все произошло прямо под камерами видеонаблюдения. Молодые люди пытались сорвать имена героев, топтали газон и сидели на сооружениях памятника. Следователи завели уголовное дело. Хулиганам может грозить до трех лет лишения свободы.

Тем временем в Якутии локализовали все лесные пожары. Угрозы для населенных пунктов больше нет. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования республики. За прошедшие сутки ликвидировали четыре природных возгорания на территории Верхоянского, Момского и Усть-Майского районов.

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