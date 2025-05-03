Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии

В Боливии спасены пять человек, которые более двух суток ждали помощи в полузатонувшем самолете в окружении огромных аллигаторов и змеи.

Легкомоторное воздушное судно везло больного ребенка в медцентр крупного города, также на борту были пилот и три женщины. В какой-то момент самолет совершил аварийную посадку над болотистой местностью Амазонки.

Все пятеро выжили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

