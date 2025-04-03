Новости регионов: башкирские полицейские спасли из пожара несколько человек и автомобиль

Жилой дом загорелся в Башкирии. Полицейские заметили дым во время патрулирования. Приехав на место, они увидели девочку, которая рассказала, что в полыхающем помещении находятся ее мама и другие родственники. В итоге спасли не только всех жильцов, но и стоявшую рядом машину, чтобы она не загорелась. Обошлось без пострадавших.

Между тем уголовное дело возбудили после крупного пожара в Петрозаводске. Об этом сообщили следователи. Ранее стало известно, что возгорание произошло в боксе Онежского судостроительного завода. В результате пострадали два человека – их отправили в больницу. Огонь уже удалось потушить, несущие конструкции здания повреждены не были. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров.

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