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Новости

03 апреля, 17:15

Происшествия

Новости регионов: башкирские полицейские спасли из пожара несколько человек и автомобиль

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Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

Жилой дом загорелся в Башкирии. Полицейские заметили дым во время патрулирования. Приехав на место, они увидели девочку, которая рассказала, что в полыхающем помещении находятся ее мама и другие родственники. В итоге спасли не только всех жильцов, но и стоявшую рядом машину, чтобы она не загорелась. Обошлось без пострадавших.

Между тем уголовное дело возбудили после крупного пожара в Петрозаводске. Об этом сообщили следователи. Ранее стало известно, что возгорание произошло в боксе Онежского судостроительного завода. В результате пострадали два человека – их отправили в больницу. Огонь уже удалось потушить, несущие конструкции здания повреждены не были. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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