Следствие потребовало заключить под стражу обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге

Следствие в Санкт-Петербурге требует заключить под стражу обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка. Подозреваемый признался в преступлении.

По версии следствия, мальчик сел в машину мужчины на парковке гипермаркета и погиб от удара кулаком в голову. Его тело обнаружили в водоеме Ленинградской области.

У обвиняемого провели обыски. На его ноутбуке и телефоне нашли детскую порнографию. Следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.