03 февраля, 19:30

Происшествия

Следствие потребовало заключить под стражу обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге

Следствие потребовало заключить под стражу обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге

Посетителей эвакуировали в ТРЦ "Щелковский"

Дело об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге взял под контроль центральный аппарат СК

Родители бросили годовалого ребенка в автомобиле в сильный мороз в Москве

Напавший на гимназию в Уфе подросток заявил, что не хотел никому навредить

ДТП произошло на внутренней стороне 18-го километра МКАД

Новости регионов: у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге провели обыски

Пожар произошел в частном доме в поселке Голубое под Солнечногорском

Новости мира: взрыв газа и пожар произошли в психиатрической клинике Нью-Гэмпшира

Новости регионов: 9-классник открыл стрельбу в гимназии Уфы

Следствие в Санкт-Петербурге требует заключить под стражу обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка. Подозреваемый признался в преступлении.

По версии следствия, мальчик сел в машину мужчины на парковке гипермаркета и погиб от удара кулаком в голову. Его тело обнаружили в водоеме Ленинградской области.

У обвиняемого провели обыски. На его ноутбуке и телефоне нашли детскую порнографию. Следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

