Новости регионов: 9-классник открыл стрельбу в гимназии Уфы

9-классник сделал несколько выстрелов страйкбольным автоматом в учителя, троих одноклассников и взорвал петарду в гимназии № 16 в Уфе. Никто не пострадал. На место ЧП прибыл мэр города Ратмир Мавлиев. Он отметил, что все службы отреагировали оперативно. Следственным управлением республики возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Молодой человек задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тело пропавшего 9-летнего мальчика было обнаружено в Ленинградской области, сообщили в СК. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Задержан подозреваемый в убийстве, он признал вину. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит пожизненное заключение.

В Красноярск доставили 3 пострадавших в аварии с микроавтобусом, сообщили в региональном Минздраве. Еще одного раненого планируют привезти позже, после стабилизации его состояния. Врачи продолжают наблюдать за состоянием всех пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.