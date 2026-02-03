Форма поиска по сайту

03 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: 9-классник открыл стрельбу в гимназии Уфы

Машина заехала на заснеженное ограждение в Подольске

Новости регионов: следователи выехали на возможное место убийства ребенка в Петербурге

Дом на Балаклавском проспекте подключили по резервной схеме после аварии

Подозреваемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге признался в его убийстве

Строительные бытовки загорелись в поселке Боброво

"Московский патруль": главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

"Московский патруль": пару из Подмосковья обвинили в издевательствах над детьми

"Московский патруль": мошенники в столице выманили у школьницы более 2 млн рублей

Московский суд арестовал задушившего девушку из ревности

9-классник сделал несколько выстрелов страйкбольным автоматом в учителя, троих одноклассников и взорвал петарду в гимназии № 16 в Уфе. Никто не пострадал. На место ЧП прибыл мэр города Ратмир Мавлиев. Он отметил, что все службы отреагировали оперативно. Следственным управлением республики возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Молодой человек задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тело пропавшего 9-летнего мальчика было обнаружено в Ленинградской области, сообщили в СК. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Задержан подозреваемый в убийстве, он признал вину. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит пожизненное заключение.

В Красноярск доставили 3 пострадавших в аварии с микроавтобусом, сообщили в региональном Минздраве. Еще одного раненого планируют привезти позже, после стабилизации его состояния. Врачи продолжают наблюдать за состоянием всех пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидео

