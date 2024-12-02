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Новости

02 декабря, 09:15

Происшествия

Новости регионов: кота британской породы по кличке Мартин украли в Санкт-Петербурге

Новости регионов: кота британской породы по кличке Мартин украли в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге ищут кота британской породы. Домашнего питомца по кличке Мартин украла девушка, которая потом засветилась на камеру в лифте. Она незаконно проникла на территорию ЖК и несколько часов ездила по разным этажам.

В Башкирии между тем мощный пожар уничтожил двухэтажный жилой дом. Все случилось в ночь на 2 декабря в поселке Краснохолмском. Сначала огонь охватил квартиру на первом этаже, а потом перекинулся на соседние помещения. Локализовать пожар спасателям удалось на площади 900 квадратных метров.

Тем временем декабрь в Забайкалье начался с нехарактерных для края снегопадов. В Чите за ночь выпала месячная норма осадков. Власти региона попросили водителей по возможности воздержаться от поездок.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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