Сотрудники ГИБДД эвакуировали врезавшийся в "ГАЗель" грузовик

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД эвакуировали грузовик, который врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель". ДТП произошло на внешней стороне 47-го километра МКАД.

В результате аварии пострадал один человек. В данный момент он находится в больнице. Кроме того, вследствие ЧП некоторое время движение на участке кольцевой дороги было затруднено, однако сейчас проезд освободили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.