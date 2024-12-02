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02 декабря, 07:15

Происшествия

Сотрудники ГИБДД эвакуировали врезавшийся в "ГАЗель" грузовик

Сотрудники ГИБДД эвакуировали врезавшийся в "ГАЗель" грузовик

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Минувшей ночью сотрудники ГИБДД эвакуировали грузовик, который врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель". ДТП произошло на внешней стороне 47-го километра МКАД.

В результате аварии пострадал один человек. В данный момент он находится в больнице. Кроме того, вследствие ЧП некоторое время движение на участке кольцевой дороги было затруднено, однако сейчас проезд освободили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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