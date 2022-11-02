Два человека погибли в результате ДТП в центре Москвы

Авария произошла на улице 1905 года в Москве. Там автомобиль такси зажало между коммерческим автобусом и грузовиком. От машины практически ничего не осталось. Видео момента аварии выложил Дептранс.

На кадрах видно, что пассажир садился в такси на остановке. В этот момент сзади на полной скорости в машину врезался большегруз, по инерции такси унесло в автобус, припаркованный впереди.

По предварительным данным прокуратуры, два человека погибли. Водитель грузовика сбежал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.