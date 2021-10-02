В Каменске-Шахтинском ассенизаторская машина "украла" крышку люка

В городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области ассенизаторская машина зацепила и увезла с собой крышку канализационного люка. На видео, которое засняли очевидцы, видно, что чугунная пластина застряла между колес автомобиля, из-за чего он начал "хромать" на одну ось. Несмотря на это, водитель продолжил движение.

Место пропажи люка уже нашли. Местные жители предупреждают, что канализационный колодец до сих пор не закрыли, поэтому он представляет опасность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

