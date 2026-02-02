На станции метро "Каширская" произошла драка между пассажирами

На станции столичного метро "Каширская" произошла драка. Один пассажир ударил другого ногой в голову. Когда пострадавший стал снимать обидчика на видео, агрессивный мужчина разбил окно вагона и скрылся.

Личность дебошира быстро установили по записям с камер видеонаблюдения и задержали по месту жительства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Вандализм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.