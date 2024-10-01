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01 октября, 11:15

Происшествия

Юрист прокомментировал инцидент в школе Одинцова, где ученика не отпустили в туалет

Юрист прокомментировал инцидент в школе Одинцова, где ученика не отпустили в туалет

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Юрист Кирилл Гавриличев прокомментировал инцидент в школе Одинцова, где учитель не отпустил четвероклассника в туалет, и дотерпеть до перемены ребенок не смог. В этом случае сначала родителям необходимо обращаться в школу с целью выяснить все обстоятельства произошедшего, а потом – в органы местного образования с целью проведения проверки правомерности действий учителя и школы.

Почему данный инцидент разбирают на высоком уровне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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