Юрист прокомментировал инцидент в школе Одинцова, где ученика не отпустили в туалет

Юрист Кирилл Гавриличев прокомментировал инцидент в школе Одинцова, где учитель не отпустил четвероклассника в туалет, и дотерпеть до перемены ребенок не смог. В этом случае сначала родителям необходимо обращаться в школу с целью выяснить все обстоятельства произошедшего, а потом – в органы местного образования с целью проведения проверки правомерности действий учителя и школы.

Почему данный инцидент разбирают на высоком уровне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.